Defesa Civil de Búzios participa de reunião para futuras instruções de atualização e especialização em Cabo Frio 

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria da Defesa Civil de Búzios, participou nesta terça-feira (20) de uma reunião na sede do 18º Grupamento de Bombeiros Militar, em Cabo Frio com o Comandante do Batalhão Ten. Cel. Torres e com o subcomandante Operacional, Maj. Jeferson Porto.

Na pauta, o planejamento e alinhamento para futuras instruções de atualização e especialização para os integrantes da Defesa Civil Municipal.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Búzios, Daniel Rezende, o encontro foi muito produtivo, pois trás benefícios para os agentes, deixando-os capacitados para os incidentes que possam ocorrer no dia-a-dia do trabalho, além da parceria com o Corpo de Bombeiros de Cabo Frio.

Defesa Civil de Búzios

Emergências: 199 e (22) 2633 0827.