Defesa Civil de Cabo Frio alerta para incidência de fortes ventos e altas temperaturas

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Defesa Civil Municipal informa que em virtude da proximidade de um ciclone extratropical, junto à faixa litorânea do Estado, o município deve registrar a partir da noite dessa segunda-feira (08) rajadas de vento moderado a muito forte, entre 60 e 85km/h.

Para a terça-feira (09), além da previsão de ventos, o órgão informa que as temperaturas devem estar elevadas em grande parte do Estado.

Com o cenário de ventos, altas temperaturas e baixa umidade do ar, a Defesa Civil reforça o pedido de conscientização para que a população evite queimadas indiscriminadas e o descarte irregular de materiais potencialmente inflamáveis.

Em virtude do cenário de alta temperatura, deve-se optar por roupas leves, evitar exposição ao sol em períodos mais quentes e reforçar a hidratação.

A Defesa Civil de Cabo Frio segue monitorando o cenário climático, em caso de alterações significativas novos informes serão repassados à população.

Recomendações em casos de ventos fortes

Feche bem janelas e portas, evitando fluxos de ventos no interior de casa;

Se estiver em local seguro, permaneça até a diminuição dos ventos;

Não estacione veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de segurança;