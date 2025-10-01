Defesa Civil de Cabo Frio alerta para incidência de ventos moderados a fortes

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Defesa Civil Municipal, informa que a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano intensificará o gradiente de pressão, possibilitando a ocorrência de ventos moderados a fortes, a partir de quarta-feira (1º), com possibilidade de permanência até domingo.

A Defesa Civil recomenda que sejam evitadas atividades náuticas e navegação com pequenas embarcações em mar aberto; que se redobre o cuidado com estruturas como telhados, antenas e tendas e mantenha portas e janelas bem fechadas para evitar danos.

Nao é recomendado transitar próximo a placas de publicidade, andaimes e árvores de grande porte, podendo ser derrubados pelo vento. É importante que sejam recolhidos ou fixados objetos soltos em quintais, varandas e coberturas. Motociclistas e ciclistas devem ter atenção redobrada em locais abertos e pontes.

A Defesa Civil de Cabo Frio e todo o Gabinete de Crise Climática seguem monitorando o cenário, em caso de alterações significativas novos informes serão repassados à população. Em caso de emergência, ligue 199.