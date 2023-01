Defesa Civil de Cabo Frio ministra curso para agentes da Delegacia de Polícia Federal

A Superintendência de Defesa Civil realizou nesta terça (10) e quarta-feira (11), no posto de Cabo Frio da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Cabo Frio, o 1° Workshop em Atendimento Pré-hospitalar (APH) em áreas de conflito. O curso contou com aulas teóricas e práticas sobre temas, como atendimento pré-hospitalar (APH) em áreas de conflito; primeiros socorros, em casos de parada cardiorrespiratória; afogamento e engasgamento.

O workshop foi realizado em parceria com o projeto “Dicas Q Salvam Vidas” e a empresa Black Seg, parceiras da Superintendência de Defesa Civil. Segundo o superintendente, Marcus Dothavio, o curso foi formulado e ministrado a pedido da Polícia Federal.

“Segundo as diretrizes operacionais e administrativas da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, que prevê o aperfeiçoamento contínuo de todos os agentes, estamos expandindo nosso conhecimento e também ampliando o Plano de Contingência Emergencial de Cabo Frio. Diante do trabalho desenvolvido pela Defesa Civil em escolas, nas comunidades e instituições, a Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) solicitou que realizássemos uma capacitação com os agentes do posto de Cabo Frio. Atendendo ao pedido, procuramos nossos parceiros para a construção deste curso, ministrado em dois dias. Foi uma experiência muito satisfatória, que iniciou uma parceria muito boa para Cabo Frio”, afirma Marcus Dothavio.

Ainda segundo ele, a partir de agora, a Polícia Federal também faz parte do Plano de Contingência Emergencial do município.

“Este plano consiste em ações que podem ser desenvolvidas em casos de emergência. Como a cidade conta com um aeroporto internacional, com posto da PF, é importante ter essa corporação em nosso plano de contingência, para que, quando necessário, ela possa ser acionada”, finaliza o superintendente de Defesa Civil.