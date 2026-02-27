Defesa Civil em alerta em São Pedro da Aldeia em bairros com alagamentos

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia está em estado de alerta e percorre o município atuando no monitoramento e no atendimento às ocorrências registradas devido às fortes chuvas que atingiram a região, com prioridade para as áreas de maior risco.

O acumulado de chuva nas últimas 24 horas ultrapassa 100mm no município.

Os agentes aldeenses, acompanhados pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, e o secretário adjunto da pasta, José Renato Alves, e as Secretarias Municipais de apoio estão todos mobilizados.

Até o momento, o órgão foi acionado para oito ocorrências de alagamentos nos bairros Baixo Grande, Balneário, Praia do Sudoeste, São João, Recando do Sol, Flexeira e Nova São Pedro. A equipe também esteve nos bairros Praia Linda e Mossoró. Há registro de uma pessoa desalojada.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo número de emergência 199 ou por meio do Pedrinho, no WhatsApp (22) 99776 0633.