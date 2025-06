Defesa de cinturão do lutador Pantoja será transmitida ao vivo em Arraial do Cabo

O sábado (28) será de fortes emoções em Arraial do Cabo. A adrenalina já tomou conta da cidade, que está na torcida pelo lutador cabista Alexandre Pantoja. O atual campeão mundial de MMA na categoria peso-mosca irá defender o cinturão pela quarta vez, no UFC 317, em Las Vegas – EUA.

O evento marcará a revanche entre Pantoja e o neozelandês Kai Kara-France, quase uma década após se enfrentarem no The Ultimate Fighter 24.

A luta está gerando grandes expectativas no público, já que Pantoja é considerado o segundo maior campeão da história da divisão, enquanto o rival é conhecido pelo estilo agressivo e imprevisível nos combates.

A Prefeitura de Arraial do Cabo vai transmitir a luta ao vivo, a partir das 19h, na Praça do Cova, na Praia dos Anjos. Além da transmissão, haverá show com a banda de pagode Jeito de Amar.