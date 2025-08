Degusta Búzios atrai milhares de visitantes e movimenta aproximadamente R$ 1,4 milhão no primeiro fim de semana

ais de 50 mil pratos foram comercializados nos três primeiros dias do Degusta Búzios 2025, o maior festival gastronômico da Região dos Lagos. Realizado entre sexta (01), sábado (02) e domingo (03), o evento reuniu milhares de visitantes e impulsionou bares, restaurantes e o comércio local.

Com mais de 120 estabelecimentos participantes, o Degusta oferece pratos especiais a preços acessíveis: R$ 30,00 para os principais e R$ 24,00 para as sobremesas. Estima-se que o volume de vendas tenha gerado uma movimentação direta de aproximadamente R$ 1,4 milhão durante o primeiro fim de semana, somando pratos principais e sobremesas, o que representa um importante impulso para a economia do município.

O festival ocupa os principais cartões-postais de Búzios, como a Rua das Pedras, a Rua Manoel Turíbio de Farias, a Orla Bardot e a Praça dos Ossos, transformando a cidade em um verdadeiro polo gastronômico ao ar livre. Restaurantes e bares ficaram lotados, e o fluxo intenso de turistas também beneficiou o comércio, os ambulantes, a rede hoteleira e os serviços turísticos.

O Degusta Búzios continua nos dias 08, 09 e 10 de agosto, prometendo mais sabores, cultura e experiências para moradores e visitantes.