Degusta Búzios começa hoje

Já estão nos preparativos finais para o Degusta Búzios 2025! O maior festival gastronômico da Região dos Lagos está chegando com tudo e promete transformar nossos fins de semana de 1º a 3 e de 8 a 10 de agosto em uma celebração de sabores, cultura e música!

Serão 122 estabelecimentos espalhados por pontos icônicos da cidade, como a Rua das Pedras, Orla Bardot, Praça dos Ossos e Rua Manoel Turíbio, oferecendo pratos incríveis a preços acessíveis (R$30 o prato principal e R$20 a sobremesa). E tudo isso com o tempero especial de chefs renomados do Brasil e do mundo.

Com apoio da Prefeitura de Búzios e organização da ACEB, o Degusta é mais do que um festival é uma experiência completa para moradores e turistas. A cidade já está se preparando para te receber de braços abertos.