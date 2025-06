Degustações, música e grande público marcam o início do Wine in Búzios

O primeiro dia do Wine in Búzios, realizado nesta quinta-feira (19), foi marcado por grande público e muita celebração da cultura do vinho. O evento, que acontece na Praça Santos Dumont, reuniu moradores, turistas e apreciadores da bebida, que lotaram os estandes das vinícolas e movimentaram o comércio local.

Logo nas primeiras horas da noite, o espaço do festival já estava tomado por visitantes em busca de degustações, harmonizações e novidades do universo vinícola. Com uma programação diversificada, o público pôde experimentar rótulos nacionais e internacionais, além de participar de conversar com sommeliers renomados.

Além das degustações, a primeira noite do Wine in Búzios contou com apresentações musicais ao vivo, criando um clima descontraído e festivo.

O representante da Casa Flora, Jonathan Gomes, destacou que este é o segundo ano em que participa do Wine in Búzios: “Estou representando a Casa Flora aqui no evento. Esta é a minha segunda participação. Gosto muito do clima, dos shows e de ver o público experimentando os vinhos. Faz pouco tempo que comecei a apreciar a bebida, então, para mim, está sendo uma experiência muito boa. As vendas estão ótimas.”

A turista Sara disse que é a primeira vez que participa do evento: “Estamos adorando! Foi muito legal a gente ter vindo.”

A organização do evento destacou o sucesso de público logo na abertura, superando as expectativas para o primeiro dia. Segundo os organizadores, a movimentação intensa reforça o potencial de Búzios como destino de enoturismo e aquece a economia local durante a baixa temporada.

O Wine in Búzios segue até o domingo (22), com programação diária, sempre a partir das 18h. A entrada é gratuita, e os visitantes podem adquirir taças personalizadas e vouchers para as degustações.