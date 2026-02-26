Denúncia anônima resulta na prisão de dois suspeitos por tráfico na Praia Grande, em Arraial do Cabo

Uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas mobilizou, na quarta-feira (25), equipes do PROEIS, do PATAMO da 6ª Companhia e do Grupamento de Operações com Cães para uma ação na Praia Grande, em Arraial do Cabo. A operação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Durante a abordagem, os agentes localizaram três invólucros de maconha comercializados a R$ 25, dois invólucros de R$ 20, três tabletes avaliados em R$ 50 cada, dois pinos de cocaína vendidos a R$ 20 e aproximadamente 300 gramas de maconha prensada.

Também foram apreendidos R$ 500 em espécie, dois telefones celulares e um carregador portátil.

Os suspeitos foram encaminhados à 132ª Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido. Na unidade, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e as medidas legais cabíveis foram adotadas.