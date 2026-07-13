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Denúncia resulta na apreensão de 44 carretéis de linha chilena durante festival de pipas em São Pedro da Aldeia 

Jornal de Sábado
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Quarenta e quatro carretéis de linha chilena foram apreendidos neste domingo (12) durante uma fiscalização no Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. A ação foi realizada após uma denúncia feita ao programa Linha Verde informar que o material estaria sendo comercializado em um festival de pipas. 

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Policiamento Ambiental (GPAm) foram até o local e, após autorização para entrar no espaço, encontraram os carretéis de linha chilena. O material foi apreendido e a ocorrência registrada na 125ª Delegacia de Polícia.

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