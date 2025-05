Depois de 72 anos, canhão está volta à Praia do Forte, em Cabo Frio

Em 1953, um grupo de alunos de Nova Friburgo retirou um canhão do Forte São Mateus durante uma excursão à Praia do Forte. O artefato, do século XVI, foi levado para o jardim do Colégio Nova Friburgo, onde ficou por décadas, tornando-se símbolo do colégio.

Depois de 72 anos fora da nossa cidade, a Prefeitura de Cabo Frio, com apoio do IPHAN e anuência da Fundação Getúlio Vargas, conseguiu repatriar esse importante patrimônio histórico.

O canhão agora está de volta, e esse momento representa muito mais do que o retorno de um objeto. É o resgate de parte da nossa história, da nossa memória e da nossa identidade.

Cabo Frio cuida da sua cultura e valoriza o que é seu.