Deputado Estadual: Dr. Serginho inicia sua campanha eleitoral pedindo a benção ao seu avô

Na manhã desta terça-feira, dia 16, Dr. Serginho deu o ponta pé inicial da sua campanha eleitoral, em Cabo Frio, ao cargo de reeleição à deputado estadual do Rio de Janeiro.

Ele iniciou sua campanha em cima de um trio, em frente à casa de seu avô, o senhor José Gonçalves.

“Como toda campanha, eu início pedindo a benção do meu avô para a gente começar a caminhada. Essa é uma campanha do bem. O trabalho tem que continuar pela reconstrução do nosso Estado. Agora inicia verdadeiramente a nossa caminhada. Espero caminhar junto com cada um de vocês, espero uma Região dos Lagos melhor, um estado melhor. Coloco nosso nome à disposição de cada um de vocês, vamos avançar. Essa campanha é a campanha da alegria, campanha do bem”, disse Dr. Serginho.