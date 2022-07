Desassoreamento é realizado no canal de drenagem na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo 

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, começou na última quinta-feira (21), a limpeza e o desassoreamento do canal de drenagem na Praia do Pontal.

Essa atividade, articulada entre o município e o Estado, faz parte do Programa Limpa Rio 2022, do Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

Segundo o Secretário de Habitação, Wellington Lacerda, os serviços de limpeza e desassoreamento desse corpo hídrico atendem e beneficiam os moradores do Condomínio Village Pontal.

O serviço contribui para minimizar os impactos causados pela drenagem, mas é importante reforçar que a população precisa também fazer a parte dela. “É importante que todos façam o descarte correto dos resíduos das atividades de lazer. Uma atitude fundamental para que tenhamos um ambiente seguro e livre de enchentes”, enfatizou Lacerda.