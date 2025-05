Desfile Cívico vai celebrar os 40 Anos de Emancipação, 522 Anos de História e 100 Anos da Educação de Arraial do Cabo

No próximo dia 13 de maio, Arraial do Cabo viverá um momento histórico com o desfile cívico e cultural em celebração aos 40 anos de sua emancipação político-administrativa. O evento acontecerá às 16h30, na Avenida Leonel de Moura Brizola, próximo à Rodoviária.

O tema escolhido para 2025 é “40 Anos de Emancipação Político-Administrativa e 100 Anos da Educação Cabista”. Além disso, o município comemora também os 522 anos de história. O desfile contará com a participação de alunos e servidores das unidades de ensino, militares, bandas marciais, e representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer. A Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais também fará uma apresentação especial.

Diversas alas temáticas irão desfilar, destacando elementos marcantes da cultura local, como as rendeiras, salgadeiras, povos originários, lendas cabistas e ex-colaboradores da Álcalis. Esse conjunto de representações criará uma linha do tempo viva que narra a trajetória do município ao longo dos anos.

O evento será uma grande oportunidade para a comunidade relembrar suas conquistas, valorizar suas raízes e fortalecer o sentimento de pertencimento à cidade. A expectativa é de uma grande participação popular, com um desfile repleto de emoção, arte e memória.