Detonautas, Mariana e Mateus, Pique Novo e Juceir Jr animarão Festival de Verão em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, confirmou quatro novos shows para a programação do Festival de Verão 2023. Com apresentações que prometem alegrar diversos públicos, os shows serão realizados na Praça do Coração, aos sábados, sempre a partir das 21 horas.

Após o show de abertura, que será realizado com o Trio Melim no dia 13 de janeiro, moradores e turistas de Saquarema terão muito rock, sertanejo, pagode e MPB para alegrar a alta temporada na cidade. todos os eventos possuem entrada gratuita!

No dia 21 de janeiro, a banda Detonautas subirá ao palco trazendo os seus maiores sucessos. Formada em 1997 na cidade do Rio de Janeiro, boa parte das letras de suas canções referem-se a amor, violência e corrupção, uma preocupação com a cidadania que marca o perfil de luta social e política da banda. Já abriram shows de diversas bandas internacionais, como Spy vs Spy, Silverchair, Red Hot Chilli Peppers, Evanescence, System of a Down, Guns N’ Roses, Marky Ramone, The Offspring e Whitesnake. Dentre os maiores sucessos da banda, estão: “Quando o Sol se For”, “O Amanhã” e “Você me Faz Tão Bem”.

No dia 28 de janeiro, a programação musical fica por conta da dupla Mariana e Mateus. Naturais de Londrina, os irmãos Mariana & Mateus, desde bem cedo, já sentiam uma paixão diferenciada pela música. Em 2000, Mariana, com apenas nove anos de idade, e Mateus, aos seis, cantavam na igreja e tiveram suas primeiras experiências musicais. Com o passar do tempo, eles foram criando um estilo próprio de apresentação que cativou não somente a família e amigos, mas uma legião de fãs e admiradores. “Vida De Solteiro”, “Paredes Pintadas” e “Nóis Combinou” são alguns dos seus hits mais conhecidos pelo país.

Abrindo o mês de fevereiro, o pagode do grupo Pique Novo promete agitar Saquarema. Formado na cidade do Rio de Janeiro, em 1989, após uma trajetória de mais de 20 anos, o grupo embalou sucessos principalmente no inicio dos anos 2000, como as canções ” No meu Olhar“, “Você Gosta“, “Eu Tenho Muito Mais” entre outras. O show será no dia 04/02.

Encerrando a programação musical, a revelação saquaremense Juceir Jr se apresentará no dia 11 de fevereiro. Finalista da edição 2022 do programa The Voice Brasil, da TV Globo, Juceir alcançou fama nacional ao disputar o título da competição. Integrante do Time Lulu, capitaneado pelo cantor Lulu Santos, Juceir mostrou versatilidade ao se apresentar com diversos estilos musicais. O show do Festival de Verão será o primeiro do cantor após a participação do The Voice.

“Esse será o maior Festival de Verão da história de Saquarema. Teremos programações culturais e esportivas em todos os finais de semana. Uma programação à altura de Saquarema, como a nossa população merece!”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

Toda a programação esportiva e cultural está disponível no site da Prefeitura de Saquarema e nas redes sociais. Basta pesquisar @PrefeituradeSaquarema e fique por dentro de tudo o que acontece na cidade.