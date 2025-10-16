Detran/RJ realiza mutirão especial no sábado

Estudantes serão atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, e precisarão levar CPF, certidão e comprovante de inscrição nos exames

O Detran.RJ vai realizar neste sábado, dia 18 de outubro, o segundo mutirão especial de 2025 para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibulares, cursos e concursos, como os do Colégio Militar e Pedro II. O mutirão exclusivo será realizado em todos os postos de identificação civil do Detran, em todas as regiões do Estado do Rio.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. O estudante precisará apresentar o CPF e o original ou a cópia autenticada da certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento, além do comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos.

Os postos vão abrir das 8h às 12h, exceto os localizados em shoppings, que abrirão das 10h às 14h. Os estudantes menores de 16 anos deverão comparecer acompanhados dos pais. Como no sábado o atendimento será exclusivo para os estudantes, não serão abertas vagas para agendamento do público em geral.

Os endereços dos postos em cada município podem ser consultados no site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br). Para isso, o usuário deve procurar o menu e clicar em Identificação Civil, Consultas e Postos de Identificação Civil.

O primeiro mutirão de 2025 exclusivo para estudantes foi realizado em 4 de outubro, tendo atendido jovens em praticamente todos os municípios do estado. O Detran.RJ conclama os estudantes a não deixar para a última hora a emissão dos documentos que serão necessários nos cursos e concursos que farão no fim deste ano e nos primeiros meses de 2026.

Foto: Alexandre Simonini/Detran.RJ