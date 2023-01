Detran vai realizar vistoria itinerante dia 24 em Arraial do Cabo

No dia 24 de janeiro, o Detran-RJ realiza mais uma vistoria itinerante em Arraial do Cabo. O serviço evita que as pessoas tenham de se deslocar a outras cidades, levando mais facilidade aos proprietários de automóveis residentes no Município.

SERVIÇOS – Na vistoria itinerante, os motoristas têm à disposição os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

O agendamento prévio deve ser feito pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo atendimento nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042. O atendimento será das 10h às 17h.

O posto do Detran de Arraial do Cabo fica na rua Antônio Souza Teixeira, 8, na Praia Grande.