A empresa de ônibus Salineira informa que por motivo de obras na Rua Samuel Agenor Angenitski, em Cabo Frio, as linhas que descem a ponte Deputado Márcio Corrêa (sentido centro de Cabo Frio) estão com atrasos ao longo do dia.

As linhas estão com um desvio passando pela Rua Geraldo de Abreu > Rua Abissínia e retomam o itinerário.

A empresa orienta que os clientes acompanhem o andamento das viagens pelo aplicativo Salineira.