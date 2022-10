Dia das Crianças será celebrado na Praça do Inefi, em Cabo Frio, neste sábado

A praça do Inefi, na Rasa será palco no próximo sábado (15), a partir das 13h, de um evento em comemoração ao Dia da Criança, que é celebrado dia 12 de outubro, feriado nacional.

O evento conta com apresentação da Turma da Alegria e da Bonequinha, atividades culturais e recreativas, além de uma tenda da Campanha de Vacinação da Poliomielite, com a participação do Zé Gotinha. Também será montado um pula-pula para a garotada.

No local terá distribuição de pipocas, algodão doce, cachorro quente, picolé e guaravita. A comemoração do Dia das Crianças tem o apoio da Prefeitura Municipal de Búzios.

A Poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia.



O Programa Nacional de Imunizações (PNI) alerta sobre a importância e o benefício da vacinação, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994. Crianças na faixa etária de zero a cinco (05) anos devem ser vacinadas, basta levar o Cartão de Vacinação no local.