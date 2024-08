Dia do Mico-leão-dourado será marcado por lançamento de história em quadrinhos em Cabo Frio

Nesta sexta-feira (2), comemora-se o Dia Internacional do Mico-leão-dourado. Para marcar a data, será lançado em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, o livro “As Aventuras do Mico-leão Voador”, do escritor cabo-friense Carlos Henrique Ferreira.

A história em quadrinhos ilustrada por Raiane Araújo, narra de forma lúdica os desafios do mico para reflorestar a Mata Atlântica, sendo o desmatamento, o tráfico ilegal e a morte de micos por epidemias, as principais ameaças à conservação da espécie.

Os primatas possuem uma distribuição muito restrita, sobrevivendo apenas em poucas florestas fragmentadas do Rio de Janeiro. Esforços de diversas instituições e das comunidades locais, tem sido fundamentais para auxiliar no trabalho de reintrodução dos animais na natureza.

Serviço:

O lançamento do HQ acontece na sexta-feira (2), das 14h às 17h na Biblioteca Pública Municipal Prof. Walter Nogueira, localizada na Praça Dom Pedro II, 47 – Centro, Cabo Frio.