Dia do trabalhador: Câmara de Búzios recepciona servidores com café da manhã

Nesta quarta-feira (30), os servidores da Câmara Municipal de Búzios foram recepcionados com um café da manhã especial em comemoração ao Dia do Trabalhador.

A data, celebrada mundialmente no dia 1º de maio, teve sua origem na luta por melhores condições de trabalho. Aqui no Brasil, também remonta à criação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em 1º de maio de 1943, através do Decreto-Lei 5.452/1943.

A CLT foi um dos primeiros instrumentos de inclusão social no Brasil, estabelecendo direitos e deveres para trabalhadores e empregadores, como salário mínimo, férias, 13º salário, entre outros.