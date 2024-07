‘Dia Internacional da Lua’: Público poderá observar astro por telescópio em evento gratuito em Cabo Frio

O “Dia Internacional da Lua” será celebrado neste sábado (20) com observação gratuita em Cabo Frio.

O evento é aberto ao público e será realizado no Ciep 458, que fica no bairro Jardim Esperança, a partir das 19h, sem horário para terminar. No local, haverá um telescópio construído com materiais recicláveis.

A observação é organizada pelo astrônomo Wagner Sena em conjunto com o Clube de Astronomia do Rio de Janeiro e a União Brasileira de Astronomia.

A Sena disse que o tempo estará aberto, propício à observação do astro, o único satélite natural da terra.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (IMTT), sábado será o último dia de lua crescente. No domingo, começa a fase da lua cheia.