Dia Internacional da Mulher será celebrado com evento no Charitas, em Cabo Frio

Neste sábado, 8 de março, o Museu e Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, recebe uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A noite contará com a abertura da exposição Elas Pintam, reunindo obras de artistas plásticas, além de um sarau com o coletivo Flores Literárias. Também haverá o lançamento do livro Versinhos de Floresta, da escritora Rosana Silva, e um show da musicista Kéren-Hapuk.

???? Charitas – Av. Assunção, 855, Centro, Cabo Frio

⏰ A partir das 18h30

???? Entrada gratuita