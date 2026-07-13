Disque Denúncia divulga cartaz para localizar três suspeitos de tentativa de homicídio em São Pedro da Aldeia

O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (12), um cartaz para ajudar a Polícia Civil na localização de três suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em abril de 2026, em São Pedro da Aldeia. A Justiça decretou a prisão preventiva dos investigados, que são considerados foragidos.

Segundo a investigação da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), o crime aconteceu na noite de 19 de abril. A principal linha de investigação é de que a tentativa de homicídio tenha sido motivada por ciúmes, em razão do relacionamento da vítima com a ex-companheira de um dos suspeitos.

De acordo com a Polícia Civil, Alexsandro Pires, conhecido como “Batatinha”, de 52 anos, teria determinado a execução do crime.

Ainda segundo a investigação, Isaque Fernandes Sabino, de 38 anos, teria efetuado os disparos contra a vítima, enquanto Brendon Sohett de Lima, de 32 anos, teria conduzido a moto utilizada na ação, dando apoio à fuga.

A vítima foi socorrida em estado grave e sobreviveu. Conforme a polícia, as investigações reuniram elementos que apontam para a participação dos três suspeitos, e a prisão preventiva deles foi decretada pela 2ª Vara Criminal de São Pedro da Aldeia.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização dos suspeitos pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo 021 2253-1177 que também funciona pelo WhatsApp anonimizado. O sigilo é garantido.