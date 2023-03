Distribuidora de energia do Rio destinou R$21 milhões em projetos e obras de eficiência energética em 2022

Projetos viabilizaram a instalação de usinas solares fotovoltaicas, a troca de cerca de 69 mil lâmpadas antigas por LED, a entrega de mais de 1.500 geladeiras, entre outras iniciativas.

O Dia Mundial da Eficiência Energética é comemorado no domingo (5) e é um dos temas mais relevantes para a Enel Brasil. Em 2022, a Enel Distribuição Rio investiu R$ 21,1 milhões na realização de projetos de eficiência energética na sua área de concessão. A distribuidora do grupo atua com o desenvolvimento de uma série de iniciativas para promover o consumo consciente e sustentável da energia.

Os projetos realizados pela Enel e financiados com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), beneficiaram 168.614 pessoas e proporcionaram uma economia no consumo de energia estimada em 14.890,86 MWh/ano, o suficiente para abastecer mensalmente cerca de 7,3 mil residências no período de um ano.

No período em questão, para beneficiar a população, a concessionária substituiu 69 mil lâmpadas antigas por modelos em LED, mais duráveis e eficientes, e promoveu a troca de 1,5 mil geladeiras antigas por modelos mais modernos e econômicos com selo Procel de eficiência.

Entre os trabalhos realizados pelo programa, a Enel promove a Chamada Pública de Projetos (CPP) de Eficiência Energética, em que clientes das classes residencial, comercial e serviços, industrial, rural, poder público, serviço público e iluminação pública podem inscrever projetos com foco no consumo eficiente e sustentável de energia elétrica, contribuindo para a redução do valor das contas de luz.

A Chamada Pública é realizada anualmente pela Enel e regulamentada pelo PEE da Aneel. Só em 2022, foram disponibilizados R$ 2,8 milhões em projetos de eficiência energética na Enel Rio, envolvendo a modernização da iluminação com a substituição de lâmpadas comuns por modelos em LED, trocas de equipamentos de refrigeração, instalação de usinas e placas solares fotovoltaicas, entre outras melhorias.

Para a diretora de Sustentabilidade da Enel Brasil, Márcia Massotti, os projetos realizados pela concessionária promovem uma economia importante na conta de energia dos clientes, além de incentivar o consumo consciente do recurso. “O Programa de Eficiência Energética da Enel Brasil tem como objetivo promover o uso mais eficiente da energia com os todos os nossos stakeholders. Em 2022, investimos em iniciativas que aliam benefícios econômicos e reflexos positivos para a sociedade e o meio ambiente. Um dos destaques vai para a Chamada Pública de Projetos, realizada todos os anos, que visam levar ganhos energéticos e tornar mais eficientes os serviços já oferecidos pelas instituições beneficiadas, sejam elas públicas, privadas ou filantrópicas”, afirma Márcia Massotti.

Além dos benefícios econômicos, as ações de eficiência energética trazem ganhos ambientais importantes. Ao promover o consumo sustentável e eficiente de energia, os projetos evitam a emissão de CO2 na atmosfera, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Apenas com o programa Ecoenel no Rio de Janeiro, que concedeu cerca de R$ 650 mil em bônus na conta de luz dos clientes por meio da reciclagem de resíduos sólidos, mais de 4,4 mil toneladas de gás carbônico (CO2) deixaram de ser emitidas no último ano, além da economia de mais de 6.500 MWh, o suficiente para abastecer mensalmente 3.191 residências pelo período de um ano.

Sobre o Programa de Eficiência Energética

O Programa de Eficiência Energética da Enel Brasil existe desde 1998, e já investiu aproximadamente R$ 1,6 bilhão em 895 projetos com foco no consumo consciente de energia, melhoria das instalações elétricas e ações educacionais, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. O programa de Eficiência Energética da Enel é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).