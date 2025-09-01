Do pinguim ao jacaré: mais de 500 animais são resgatados em Cabo Frio nos primeiros 8 meses de 2025

Em Cabo Frio, não é raro que a vida selvagem se misture ao dia a dia da cidade. Cercada por lagoas, restingas e pelo mar aberto, a região se tornou ponto de passagem e moradia para diversas espécies. Entre janeiro e agosto deste ano, o Grupamento Marítimo e Ambiental da Guarda Civil Municipal precisou atuar em 562 ocorrências envolvendo animais, sendo 508 resgatados com vida e 54 já encontrados mortos.

O levantamento mostra que os gambás lideram as ocorrências, com 317 registros de adultos e 72 de filhotes, o que representa quase 70% dos casos de resgate de animais vivos. Outros destaques foram as gaivotas (7 registros), os pinguins (10 vivos e 18 mortos) e as tartarugas marinhas (5 vivas e 18 mortas).

Também chamam a atenção os resgates de jacarés (2 ocorrências), capivaras (1) e até mesmo de albatrozes (2 vivos e 1 morto), reforçando a importância da atuação da equipe diante da diversidade de fauna que circula pela região. Os animais resgatados são encaminhados para cuidados especializados, quando necessário, em parceria com órgãos ambientais e instituições de pesquisa.

“Esse balanço mostra não só a diversidade da fauna presente em nosso território, mas também a necessidade de conscientizar a população sobre a importância de proteger e respeitar os animais, seja em áreas urbanas, costeiras ou de preservação”, destacou o superintendente do Grupamento, Ricardo Medina.

A orientação é que, em caso de encontro com animais silvestres, a população não tente manuseá-los e entre em contato com o Grupamento pelo 153, canal oficial da Guarda Civil Municipal.