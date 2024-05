Documentário sobre costões e lagunas foi gravado em Cabo Frio durante o fim de semana

Durante o fim de semana, foi realizada a última etapa de gravações para o documentário “Geoparque Aspirante Costões e Lagunas do RJ”. O projeto de divulgação científica será exibido pela TV Cultura e pelo YouTube, trazendo à tona a evolução geológica de diversas cidades participantes. Em Cabo Frio, as gravações foram executadas em locais como a Praia Brava, Forte São Matheus, Praia do Siqueira, Dunas do Peró, Passagem e Fazenda Campos Novos.

O Geoparque Aspirante Costões e Lagunas do RJ abrange 16 municípios e possui uma área de grande valor geológico, com uma história que remonta a mais de 2 bilhões de anos. O documentário seguirá um roteiro que explora os territórios dos geoparques, destacando as pessoas que vivem nessas áreas e aquelas que trabalham para a construção e conservação do Geoparque.

A região é marcada por uma diversidade geológica impressionante, incluindo afloramentos que podem ser classificados em várias tipologias. Entre elas, encontram-se características espeleológicas, estratigráficas, geomorfológicas, hidrogeológicas, de história da ciência, ígneas, marinho-submarinas, paleoambientais, mineralógicas e tectono-estruturais. Além disso, a área possui vestígios arqueológicos e sítios de significativo interesse histórico e cultural.

A produção, edição e finalização em Cabo Frio contou com a presença de membros da comissão e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Esporte e Lazer. Todo o processo de criação é realizado pela empresa Periscópio Films, com apoio da TV Cultura e da Federação Brasileira de Geólogos (FEBRAGEO).