Dois homens morrem e três ficam feridos após tiroteio em bar de Iguaba Grande; Vereador Elifas Ramalho é um dos feridos

Na noite desta quinta-feira (09) homens armados abriram fogo contra diversas pessoas que estavam no Bar do Darly, no Bairro da Estação, em Iguaba Grande. Rodney Mello, tecnico do time de futebol do time Cidade Nova morreu na hora. Geraldo Mangela, irmão do vereador Elifas Ramalho, foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Geraldo, conhecido como Lite, comemorava aniversário de 58 anos no bar. O vereador Elifas e outros dois homem também foram baleados e estão internados.

Informações apontam que os atiradores estavam em dois veículos, um Fiat Siena e um Fiat Idea. Horas após o crime, a PM encontrou os dois carros em chamas, na Estrada Igarapiapunha.

A 129ª Delegacia de Polícia (129 DP) investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso.

