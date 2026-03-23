Dois homens são presos em Cabo Frio após furtarem ovos de Páscoa em Lojas Americanas de Buzios

Dois homens e uma mulher foram presos na manhã deste domingo (22) na avenida Wilson Mendes em Cabo Frio, suspeitos de furtarem uma Loja Americanas em Armação dos Búzios.

No porta malas do carro onde eles estavam, a Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de chocolates. Foram apreendidos 60 ovos de Páscoa e 20 barras de chocolate, além de três aparelhos celulares e o carro.

Imagem de câmera de segurança mostra um homem e uma mulher levando para o carro duas sacolas plásticas cheias de produtos em frente à uma loja de conveniência.



Os policiais localizaram os suspeitos após uma troca de informações com a central de monitoramento de Búzios.

O grupo, identificado como da Baixada Fluminense, já estava sendo monitorado porque, segundo a Polícia Militar, eles seriam especialistas em furtos e estavam em deslocamento para cometer outros crimes.

A apuração da PM aponta ainda que o trio já teria furtado dois aparelhos de ar-condicionado, em lojas de um shopping em Cabo Frio, e uma televisão de 42 polegadas em um outro estabelecimento da Região dos Lagos, em 14 de março.

Eles foram presos e autuados pelo crime de furto. A Polícia Civil de Cabo Frio segue com a investigação.