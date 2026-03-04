Dois homens são presos por tráfico de drogas em Búzios

Nesta terça-feira, dia 03, policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios prenderam em flagrante dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com informações da 127ª Delegacia de Polícia, a ação teve início após denúncia anônima apontar que um homem conhecido como “Árabe” estaria comercializando entorpecentes nas imediações da Praça Santos Dumont, na região central da cidade, principalmente a partir das 18h. A denúncia também indicava que o suspeito estaria hospedado no Hostel Primos, próximo ao local, revezando entre duas unidades do estabelecimento.

Sob coordenação do delegado titular, Dr. Lauro Coelho, os agentes realizaram monitoramento velado e descaracterizado entre 18h e 22h, quando constataram intensa movimentação ligada ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, GUILBER ARAÚJO, conhecido como “Árabe”, atuava com o auxílio de EMANUEL DOS SANTOS FERREIRA.

Durante a vigilância, os policiais observaram que GUILBER trocava de roupas com frequência, numa tentativa de dificultar a identificação, além de entrar e sair diversas vezes do hostel, supostamente para se reabastecer de entorpecentes.

No momento da abordagem, EMANUEL DOS SANTOS FERREIRA foi flagrado com quantidade significativa de material entorpecente e confessou a prática do crime. Em seguida, os agentes abordaram GUILBER ARAÚJO, que inicialmente negou envolvimento.

Posteriormente, já no quarto comunitário onde estava hospedado, e com autorização do suspeito e de funcionários do local, os policiais localizaram uma mochila contendo farto material entorpecente e um aparelho celular. Diante das evidências, GUILBER também confessou que vinha atuando no tráfico no município desde novembro.

Ao final da ocorrência, os dois foram autuados em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e permanecem presos à disposição da Justiça.