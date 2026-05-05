Dois homens são presos por tráfico de drogas em Búzios

Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, dia 04, dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bairro Rasa.

A ação foi coordenada pelo delegado titular, Dr. Lauro Coelho, após denúncia anônima apontar intensa movimentação de entorpecentes na Rua Elídio Gonçalves Dias e na Rua Brasil, locais já conhecidos pela atuação do tráfico.

De acordo com a polícia, os agentes realizaram monitoramento no local e identificaram a dinâmica da atividade criminosa. Um dos suspeitos atuava abordando usuários e intermediando as vendas, enquanto a droga era buscada em um ponto próximo, com apoio de uma mulher ainda não identificada.

Durante a vigilância, os policiais registraram negociações entre usuários e traficantes, incluindo a comercialização de entorpecentes como maconha, conhecida como “escama”. Após a confirmação da venda, a equipe realizou a abordagem e conseguiu prender os dois envolvidos.

As diligências levaram os agentes até o ponto onde a droga era escondida, em um canteiro na Rua Brasil. No local, foram apreendidos entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares utilizados na atividade criminosa. Parte do material estava embalado com a inscrição “CPX da Rasa”, indicando possível ligação com organização criminosa.

Os suspeitos, identificados como Marlon dos Santos Afonso Cordeiro e Jhonatan Keven Chagas, admitiram informalmente a participação no crime. Segundo a Polícia Civil, ambos possuem anotações criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.