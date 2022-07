Dois incêndios são registrados em áreas de Arraial do Cabo

Dois incêndios em áreas distintas foram registrados ontem (28), em Arraial do Cabo. Um no bairro Sabiá e um na Prainha. Os chamados, atendidos pelo Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e pelo Corpo de Bombeiros, foram de proporções diferentes e causaram um imenso prejuízo ao meio ambiente.

Na entrada do bairro Sabiá, o incêndio de pequeno porte foi rapidamente apagado pela equipe. Na Prainha, no entanto, a ação foi até a madrugada, com aproximadamente 2km de vegetação queimada. Agentes do GOPAM continuam no local, monitorando a área atingida pelo fogo. Uma investigação será feita para identificar as causas dos dois incidentes.

O Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo de Arraial do Cabo já combateu mais de 30 incêndios na cidade esse ano. Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255.