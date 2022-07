Dois jovens morrem em grave acidente no centro de Cabo Frio

Um grave acidente vitimou duas pessoas na noite desta terça-feira (19), no centro de Cabo Frio. Por volta de 23h30, um Honda Civic preto, que segundo informações de populares, estava em alta velocidade, colidiu com uma motocicleta azul com dois rapazes. As vítimas, Léo Marques (20 anos) e Rhuan de Souza Teixeira (21 anos), são moradores do bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, e estavam saindo de uma batalha cultural de rap.

Léo e Rhuan

Segundo testemunhas, o veículo, que contava com 3 pessoas em seu interior, tentava realizar o contorno ao lado da banca de Jornal, na Avenida Assunção, em frente ao Banco Itaú. Essa manobra só é permitida para taxistas. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local, mas as vitimas já estavam sem vida. Câmeras de segurança que ficam no local já foram solicitadas.

Os corpos foram levados para o IML de Cabo Frio. A 126 DP investiga o caso.