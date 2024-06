Dois postos de guarda-vidas em Arraial do Cabo são queimados na madrugada e prefeitura repudia ação criminosa

A Prefeitura de Arraial do Cabo lamenta e repudia as ações criminosas ocorridas na madrugada desta quinta-feira (6), quando dois postos de guarda-vidas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, foram totalmente queimados. O município repudia qualquer ação contra o patrimônio público e já registrou o boletim de ocorrência na 132ª DP.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

As estruturas foram destruídas, o que impossibilita o trabalho dos guarda-vidas. Os dois postos, que eram novos, foram entregues à população em abril deste ano. O crime ocorreu após a demolição dos quiosques e residências na localidade em uma ação executada pelo Ministério Público Federal e Inea por se tratar de uma área do Parque Estadual da Costa do Sol.

A Prefeitura reitera o compromisso com a população cabista e com os turistas. Pensando na segurança, 12 postos de guarda-vidas começaram a ser construídos pelo governo municipal no ano passado. Destes, 11 já foram entregues, entre eles, os destruídos em Monte Alto.

Segundo informações do Grupamento Marítimo de Guarda-vidas Municipal de Arraial do Cabo, foram registradas nas praias dos distritos entre os meses de janeiro e maio de 2024, 111 ocorrências por afogamentos e cerca de 3 mil prevenções. Os números reforçam a importância das estruturas para o trabalho das equipes nas praias.