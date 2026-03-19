Domingo é dia de festa em Figueira, em Arraial do Cabo, com o 1º Festival das Águas

Neste domingo, dia 22, a Praça de Figueira recebe o 1º Festival das Águas, um evento preparado pela Prefeitura para celebrar o Dia Mundial da Água. A proposta é reunir famílias, pescadores e visitantes em um dia de diálogo, música, educação ambiental, gastronomia e valorização das tradições locais.

O festival reforça que a preservação ambiental e o respeito às tradições são pilares que tornam o turismo de Arraial do Cabo ainda mais especial. Ao longo de todo o dia, o público poderá participar de atividades que resgatam a relação da cidade com o mar e a lagoa, em uma ação integrada entre as secretarias de Ambiente, Turismo, Cultura, Governo e Eventos, além da FIPAC.

A programação começa às 9h, com a tradicional Corrida de Caíco, reunindo 20 pescadores em uma disputa marcada por habilidade e tradição. Em seguida, o evento contará com teatro infantil, rodas de conversa sobre a cultura local e apresentações musicais com Diogo Costa e o grupo Bom Astral.

O Festival das Águas é um convite ao encontro, à reflexão e à celebração da importância da água para a vida e para o futuro de Arraial do Cabo.