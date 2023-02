Domingo tem Feira de Produtor Rural na Fazenda Campos Novos, em Tamoios

No próximo domingo, dia 12 de fevereiro, das 10h às 16h, o Parque de Exposições de Tamoios, na Fazenda Campos Novos, vai receber a Feira do Produtor Rural, Edição Especial Dia de Darwin. O evento é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, coordenado pelas Secretarias de Agricultura e Pesca e de Cultura.

Será um dia com programação especial para celebrar a data de nascimento de Charles Darwin, famoso cientista que chegou a se hospedar na Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, durante uma viagem pelo interior do Estado do Rio, em 1832. Em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), no Dia de Darwin, serão realizadas exposições de ciências, da Uenf, da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista e do Colégio Municipal Rui Barbosa, das 10h às 13h.

Além de produtos vindos diretamente do campo, com a chancela do Selo do Produtor Rural, a tradicional Feira do Produtor Rural terá artesanato e gastronomia rural e quilombola. O público também poderá fazer passeio de pônei, cavalo e charrete. A Escola Acorde Maior, de Unamar, vai ser apresentar às 11h, levando música de qualidade para o evento.





No mesmo dia, o prefeito José Bonifácio vai entregar para a população da zona rural da cidade mais um trator agrícola com grade e roçadeira, que atenderá aos pequenos e médios produtores rurais do município.

A secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, destaca que a Feira do Produtor Rural é um evento que completa as ações de fomento à agricultura familiar.

“É um imenso prazer receber a programação do Dia de Darwin na Feira do Produtor Rural, celebrando o aniversário deste importante cientista, que já esteve na Fazenda Campos Novos e degustou da culinária rural naquela época e os sabores foram tão marcantes, ao ponto de ele registrar em suas anotações. Ainda temos delícias e produtos de muita qualidade, ofertados na Feira do Produtor Rural, realizada no Parque de Exposição de Tamoios e no Shopping Park Lagos. Todos estão convidados para esse evento que vai unir agricultura e ciências”, finaliza a secretária.