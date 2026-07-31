Dona de restaurante é morta a tiros na cozinha do estabelecimento em Cabo Frio

A empresária Nelcimar Alves de Almeida, de 46 anos, conhecida como Kikinha, foi morta a tiros dentro do restaurante de sua propriedade no início da tarde desta quinta-feira (30), no Centro de Cabo Frio. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 13h50. Nelcimar foi atingida na cabeça e morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que ele deixa o restaurante.

A área foi isolada para a realização da perícia. Desde os primeiros momentos da ocorrência, policiais militares e civis iniciaram buscas para localizar o suspeito.



De acordo com as autoridades, o homicídio apresenta características de execução. A Polícia Civil trabalha para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.









