Dona de restaurante é morta a tiros na cozinha do estabelecimento em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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A empresária Nelcimar Alves de Almeida, de 46 anos, conhecida como Kikinha, foi morta a tiros dentro do restaurante de sua propriedade no início da tarde desta quinta-feira (30), no Centro de Cabo Frio. A Polícia Civil investiga o caso. 

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 13h50. Nelcimar foi atingida na cabeça e morreu no local. 

Após o crime, o suspeito fugiu. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que ele deixa o restaurante.

A área foi isolada para a realização da perícia. Desde os primeiros momentos da ocorrência, policiais militares e civis iniciaram buscas para localizar o suspeito. 

De acordo com as autoridades, o homicídio apresenta características de execução. A Polícia Civil trabalha para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime. 




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