“Dose Dupla” aquece a economia do Boulevard Canal em Cabo Frio

O primeiro “Dose Dupla – Seresta e Cachaça” mostrou que a união da música e da tradição pode ser também um forte impulsionador da economia local. Realizado na sexta-feira (12) e no sábado (13), no Boulevard Canal, em Cabo Frio, o encontro reuniu 34 expositores de quatro coletivos culturais que movimentaram a cena gastronômica, artesanal e artística da cidade.

Com organização e execução elogiadas, o evento atendeu às expectativas do público e dos comerciantes. Estima-se que, na sexta-feira, circularam pelo espaço cerca de 1.500 pessoas, e no sábado o número subiu para 2.300 pessoas, entre visitantes e clientes dos restaurantes da orla, que registraram salões cheios em ambos os dias. A segurança e a limpeza também receberam destaque positivo, contribuindo para a boa repercussão do encontro.

Além de celebrar a seresta e a cachaça, o evento proporcionou uma nova percepção sobre o Boulevard Canal como um local estratégico para o turismo cultural em Cabo Frio, fortalecendo a economia criativa e os negócios locais.

Entre os expositores satisfeitos está Aliciane Rodrigues, confeiteira da Boca do Mato, que comemorou o resultado das vendas.

“Foi maravilhoso, vendi muito mais do que esperava. O evento trouxe um público incrível, que valorizou nosso trabalho e nossos sabores”, destacou.

O secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, ressaltou o impacto positivo da iniciativa.

“O Dose Dupla mostrou a força da cultura como vetor econômico. Conseguimos unir tradição, música e gastronomia em um espaço que tem potencial para se consolidar como um grande polo do turismo cultural em Cabo Frio”, afirmou.

Realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o “Dose Dupla” contou com patrocínio da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, a FUNARJ.