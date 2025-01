Dr. Serginho anuncia audiência pública para tratar pessoas afetadas pelo crack em Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou, diretamente do 25º Batalhão da Polícia Militar, nesta segunda-feira (27), a realização de uma audiência pública para tratar de um dos desafios mais urgentes enfrentados pelo município: a questão das pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas afetadas pela dependência química em crack.

O encontro acontecerá nesta terça-feira (28), às 18h30, no Hotel Paradiso Corporate. Em frente à 126ª Delegacia de Polícia Civil, o local que recebe a agenda fica no bairro Braga, uma das áreas mais afetadas pelo problema.

A audiência pública tem como objetivo ouvir as demandas e sugestões da população. Nesse sentido, os moradores, em especial do bairro, poderão debater para traçar soluções conjuntas. O trabalho será para mitigar os impactos do uso de crack e promover maior ordem no municípi