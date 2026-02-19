Dr. Serginho viaja amanhã para os Estados Unidos de férias com as filhas

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, comunicou oficialmente nesta quarta-feira (18) à Câmara Municipal de Cabo Frio que irá se ausentar do território nacional para um período de lazer nos Estados Unidos, onde passará alguns dias com as filhas. A viagem ocorre após um ano intenso de trabalho à frente do Executivo municipal e um mês depois do falecimento de sua esposa.
O pedido de afastamento foi formalizado por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo a se ausentar do país no período mencionado na matéria. No mesmo dia, foi apresentado o Requerimento nº 03/2026 solicitando urgência especial na tramitação do projeto nas Comissões de Constituição e Justiça e de Redação Final.
Durante a ausência do prefeito, o vice-prefeito Miguel Alencar assumirá interinamente o comando da Prefeitura de Cabo Frio, assegurando a continuidade administrativa do município