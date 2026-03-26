Drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão é encontrada em veículo e mulher acaba presa em Arraial do Cabo 

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (25), após ser flagrada transportando uma grande carga de entorpecentes e uma arma de fogo na RJ-102, em Monte Alto, Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio.

A ação ocorreu por volta das 22h10 e foi resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. As equipes receberam informações de que um veículo estaria vindo do Rio de Janeiro em direção a Cabo Frio carregado com drogas.

Segundo a ocorrência, o carro teria saído do Complexo do Alemão e seguia pela RJ-102, passando por Praia Seca. Após a montagem de um cerco, o veículo foi interceptado no trevo próximo à elevatória, nas imediações do Aeroporto de Cabo Frio.





A motorista estava sozinha no veículo e portava dois aparelhos celulares. Durante a abordagem, ao ser questionada, ela confirmou que havia material ilícito no porta-malas.

Na revista, os policiais encontraram diversos sacos com drogas já fracionadas e prontas para comercialização, com identificação indicando tipo de entorpecente, valores e possíveis destinos.

Ao todo, foram apreendidos:

10 mil pinos de cocaína

6.500 pedras de crack

4.705 buchas de maconha

210 gramas de skank

220 gramas de ice

Além dos entorpecentes, também foi localizado um revólver calibre 38 no porta-luvas, com cinco munições deflagradas, além de outras 13 munições intactas.

Ainda conforme o registro, a mulher afirmou que o veículo seria utilizado por traficantes no Rio de Janeiro e que acredita que o carro possa ser clonado.

Diante da situação de flagrante, ela foi encaminhada à base da Polícia Federal no Aeroporto de Macaé, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.