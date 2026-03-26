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Drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão é encontrada em veículo e mulher acaba presa em Arraial do Cabo 

Jornal de Sábado
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Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (25), após ser flagrada transportando uma grande carga de entorpecentes e uma arma de fogo na RJ-102, em Monte Alto, Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. 

A ação ocorreu por volta das 22h10 e foi resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. As equipes receberam informações de que um veículo estaria vindo do Rio de Janeiro em direção a Cabo Frio carregado com drogas. 

Segundo a ocorrência, o carro teria saído do Complexo do Alemão e seguia pela RJ-102, passando por Praia Seca. Após a montagem de um cerco, o veículo foi interceptado no trevo próximo à elevatória, nas imediações do Aeroporto de Cabo Frio.


A motorista estava sozinha no veículo e portava dois aparelhos celulares. Durante a abordagem, ao ser questionada, ela confirmou que havia material ilícito no porta-malas. 

Na revista, os policiais encontraram diversos sacos com drogas já fracionadas e prontas para comercialização, com identificação indicando tipo de entorpecente, valores e possíveis destinos. 

Ao todo, foram apreendidos: 

  • 10 mil pinos de cocaína
  • 6.500 pedras de crack
  • 4.705 buchas de maconha
  • 210 gramas de skank
  • 220 gramas de ice

Além dos entorpecentes, também foi localizado um revólver calibre 38 no porta-luvas, com cinco munições deflagradas, além de outras 13 munições intactas. 

Ainda conforme o registro, a mulher afirmou que o veículo seria utilizado por traficantes no Rio de Janeiro e que acredita que o carro possa ser clonado. 

Diante da situação de flagrante, ela foi encaminhada à base da Polícia Federal no Aeroporto de Macaé, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.

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