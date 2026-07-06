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Drogas avaliadas em R$100 mil são apreendidas em área de mata em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Uma grande quantidade de drogas foi encontrada escondida em uma área de mata no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na tarde de sexta-feira (4). 

Segundo a Polícia Militar, o material foi localizado após informações do Serviço Reservado apontarem que um gerente do tráfico estaria armazenando entorpecentes no local. O valor estimado das drogas é de aproximadamente R$ 100 mil. 

A ocorrência foi registrada por volta das 12h, na Rua Boas Vindas. Participaram da ação equipes do Serviço Reservado, do comando da 1ª Companhia e do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

De acordo com a PM, os agentes realizaram uma varredura na área de mata e encontraram o material entorpecente escondido. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação. 

Ao todo, foram apreendidas 

  • 1.800 cápsulas de cocaína; 
  • 1.350 cápsulas de cocaína; 
  • 330 cápsulas de cocaína; 
  • 190 cápsulas de cocaína;
  • e 510 porções de skank.

Além das drogas, os policiais apreenderam um colete balístico e etiquetas utilizadas para endolação de entorpecentes. 

Todo o material foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).

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