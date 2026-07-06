Drogas avaliadas em R$100 mil são apreendidas em área de mata em Cabo Frio

Uma grande quantidade de drogas foi encontrada escondida em uma área de mata no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na tarde de sexta-feira (4).

Segundo a Polícia Militar, o material foi localizado após informações do Serviço Reservado apontarem que um gerente do tráfico estaria armazenando entorpecentes no local. O valor estimado das drogas é de aproximadamente R$ 100 mil.

A ocorrência foi registrada por volta das 12h, na Rua Boas Vindas. Participaram da ação equipes do Serviço Reservado, do comando da 1ª Companhia e do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

De acordo com a PM, os agentes realizaram uma varredura na área de mata e encontraram o material entorpecente escondido. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação.

Ao todo, foram apreendidas

1.800 cápsulas de cocaína;

1.350 cápsulas de cocaína;

330 cápsulas de cocaína;

190 cápsulas de cocaína;

e 510 porções de skank.

Além das drogas, os policiais apreenderam um colete balístico e etiquetas utilizadas para endolação de entorpecentes.

Todo o material foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).