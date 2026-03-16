Drogas e granadas são apreendidas em Arraial do Cabo

Segurança Pública: Ação no Caiçara termina com apreensão de granadas e drogas

No sábado (14), uma operação do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) resultou na prisão de um homem e na apreensão de material entorpecente no bairro Caiçara, em Arraial do Cabo.

A equipe do PROEIS, vinculado à da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo recebeu informações sobre criminosos que usavam casas abandonadas para esconder entorpecentes. No local, eles conseguiram abordar um suspeito de 22 anos.

Após uma varredura minuciosa na área, os policiais localizaram 02 granadas, 118 papelotes de cocaína, 25 papelotes de crack, 30 frascos de loló, dinheiro e 01 celular.

O envolvido, que possui ligação com facção criminosa, foi preso em flagrante. A ocorrência foi apresentada na 132ª Delegacia de Polícia, permanecendo à disposição da Justiça.