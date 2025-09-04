Drone identifica área desmatada em Tamoios e reforça a segurança em Cabo Frio

A cidade de Cabo Frio ganhou uma aliada de peso: a tecnologia. Nesta quarta-feira (3), uma operação no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, identificou uma área recém-desmatada com o apoio de drone.

O drone flagrou uma clareira irregular e, ao chegar ao local, a equipe constatou o desmatamento e a instalação de cercas, inclusive utilizando troncos de árvores, que foram retiradas imediatamente. O espaço segue agora sob monitoramento constante.

A operação foi conduzida pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima. Também participaram as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), do Grupamento Marítimo e Ambiental e da Unidade de Policiamento Ambiental (Upam).

O inspetor Mateus Henrique, coordenador da Romu, explicou como o equipamento vem transformando o trabalho da fiscalização. “Com o drone conseguimos ampliar o alcance do monitoramento. Nesta ação, identificamos a área desmatada por imagens aéreas e, em seguida, constatamos a devastação em solo. Esse tipo de tecnologia nos ajuda não só a proteger o meio ambiente, mas também a reforçar a segurança pública em toda a cidade”, afirmou.

Para o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a iniciativa mostra como inovação, preservação e segurança podem caminhar juntas. “Estamos unindo tecnologia e presença em campo para proteger nossos parques, praias e áreas de preservação, garantindo mais segurança para todos os moradores e visitantes. Esse primeiro resultado comprova a importância de investir em inovação para coibir irregularidades e preservar o patrimônio ambiental e a segurança de Cabo Frio”, destacou.

As operações de monitoramento com drones serão permanentes, alcançando diferentes pontos do município, dos parques às praias, reforçando a proteção ambiental e a segurança pública.

Denúncias e informações sobre irregularidades podem ser feitas pelos canais da Guarda Civil Municipal, 153; ou Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, (22) 3199-1313.