Dudu Nobre e Vítor Kley cantam neste final de semana na Praia do Forte, em Cabo Frio

Moradores e turistas de Cabo Frio vão poder curtir a estação mais quente do ano com uma programação repleta de atrações gratuitas. Nos dias 07 (sexta) e 08 de fevereiro (sábado), a Praia do Forte (altura da Praça da Cidadania) recebe uma Arena da 7ª edição do Sesc Verão 2025 – projeto que leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a espaços públicos e de parceiros no estado do Rio de Janeiro. O evento conta com o apoio das prefeituras e dos Sindicatos Varejistas locais. A programação está sujeita a alteração.

A Arena Sesc Verão da Praia do Forte contará com diversas atividades para toda família. No sábado, às 16h, acontecem Vivências Esportivas com atletas de elite de diferentes modalidades – Skate com Nilo Peçanha, Frescobol com Vinicius Lira e Luiz Negão, Futmesa com Rafinha Futmesa, e Futevôlei com Munique.

O palco musical da Arena recebe como atrações os shows dos cantores Dudu Nobre (sexta) e Vítor Kley (sábado). As duas apresentações estão previstas para começar às 21h.

Nos dois dias, a partir das 17h, o espaço oferece mais curtição: Arena Esportiva de LED, espaço recreativo para prática de esportes como Basquete, Futebol 1×1, Minivôlei e Altinha; Muro de Escalada e Pebolim Gigante.