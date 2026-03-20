Dupla é presa após roubo em Iguaba Grande: R$ 6 mil, celulares e cigarros são recuperados

Dois homens foram presos em flagrante após um roubo na tarde de quarta-feira (18), em Iguabinha, em Iguaba Grande. A ação terminou com a recuperação de cerca de R$ 6 mil, cinco celulares e maços de cigarro. Imagens do sistema de monitoramento da prefeitura ajudaram a localizar os suspeitos.

Segundo a ocorrência, equipes da operação Iguaba Grande Presente foram acionadas após o crime em um estabelecimento na Rua Altieri de Melo Santos. Com base nas imagens, os agentes conseguiram identificar os suspeitos e direcionar a ação.

Os policiais montaram um cerco na região e conseguiram prender a dupla nas proximidades do local do crime. Durante a abordagem, foram recuperados cinco celulares, dinheiro em espécie e três pacotes de cigarros levados no roubo.

As vítimas prestaram depoimento no local e não houve registro de feridos.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Iguaba Grande, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.