Dupla é presa em São Cristóvão, em Cabo Frio, por tráfico de drogas

No dia de hoje, dia 22, por volta das 19h, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, por determinação do Del. Pol. Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, em operação conjunta com policiais militares da P2 e do GAT do 25°BPM localizaram e prenderam os nacionais DHIONATAM W.A.B e MAGNO M.P.S.

Após troca de informações entre a Seção de Inteligência da 126DP – Cabo Frio, policiais militares do serviço reservado e ação do GAT do 25°BPM, a dupla foi abordada no bairro São Cristóvão, Cabo Frio, transportando cerca de 05Kg de maconha, no interior de um taxi.

A droga, oriunda da comunidade Nova Holanda / Rio de Janeiro, seria entregue na comunidade Manoel Corrêia / Cabo Frio.

Após a abordagem e voz de prisão, a dupla foi conduzida a Autoridade Policial de plantão, o qual lavrou o Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas.