É realizada a entrega dos cartões em nova ampliação da Moeda Itajuru em Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, entregou, nesta quarta-feira (26), no Ciep José de Dome, os cartões do Programa Moeda Social Itajuru para 500 famílias dos bairros Tangará, Emaús e Parque Eldorado III. Com mais essa ampliação, o município alcança a marca de 2 mil famílias e 153 comércios cadastrados.

Além do prefeito, estiveram presentes na cerimônia de entrega a secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti, o presidente do Instituto E-Dinheiro Brasil, Joaquim Melo; e os vereadores Alexandre da Colônia, Jean da Autoescola e Thiago Vasconcellos.

Em seu discurso, o prefeito José Bonifácio lembrou de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro para a educação do país. Falou também sobre a inspiração da Moeda Mumbuca, de Maricá, e reforçou que o programa é um direito das famílias por políticas públicas.

“Não fazemos nada sem a nossa equipe e sem a contribuição da Câmara Municipal. Vocês, beneficiários da Moeda Itajuru, não devem nada a ninguém. Nós estamos ampliando o programa sem fazer indicações, sem ver quem é a pessoa, somente pelo cadastro de quem mais precisa. Parabéns a todos”, afirmou o prefeito.

Os cartões foram entregues durante a cerimônia aos novos beneficiários já carregados com 200 itajurus, o equivalente a R$ 200.

“Agradeço o apoio e a acolhida de todos. Nessa expansão de hoje temos 233 mulheres chefes de família recebendo o benefício, o que não é mais do que a nossa obrigação de fazer a moeda chegar para mais famílias”, comemorou a secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti.

Além das 233 mulheres chefes de família, solteiras e com mais de 3 filhos, o perfil social das famílias beneficiárias do grupo Tangará engloba 28 pessoas com deficiência, 68 pessoas idosas, 146 famílias numerosas (com mais de 6 pessoas) e 8 homens pais de família com mais de 2 filhos.

“Parabenizo a todos pela iniciativa, especialmente as mulheres. É preciso coragem e decisão política pra fazer um programa como esse, de cunho social. Isso faz com que cada pessoa compre no seu bairro e fortaleça a economia local”, celebrou o presidente do Instituto E-Dinheiro Brasil, Joaquim Melo.

A nova expansão possui 41 comércios habilitados para receber a Moeda Social Itajuru.

PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU

A moeda já é realidade para o bairro Manoel Corrêa, projeto piloto lançado em outubro de 2021 e que, até outubro de 2022, movimentou R$ 1,3 milhão para atender 500 famílias.

O programa também está implantado na área que abrange os bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e parte da Vila do Ar, onde já foram investidos R$ 800 mil de março a outubro de 2022, beneficiando mais 500 famílias.

Em Maria Joaquina, no distrito de Tamoios, mais 500 famílias já receberam R$ 400 mil de julho a outubro deste ano.