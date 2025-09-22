Edição 2025 do “Portões Abertos” é sucesso em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na edição 2025 do evento “Portões Abertos”, realizado no domingo (21/09), na Base Aérea Naval aldeense (BAeNSPA). Com mais de 35 mil visitantes, a programação reuniu atividades diversificadas, marcadas por adrenalina, cultura e entretenimento. Durante o evento, a Prefeitura ofereceu serviços de orientação, distribuiu pulseiras de identificação para crianças e atendimento preventivo, além do ordenamento no trânsito.

As equipes da Saúde e da Assistência Social da Prefeitura participaram da ação, oferecendo apoio às famílias. Para garantir mais segurança, foram distribuídas pulseiras de identificação para as crianças, além de atendimentos preventivos e serviços de orientação. O evento também contou com pontos de hidratação instalados em diferentes áreas, proporcionando mais conforto e bem-estar ao público presente.

A programação começou com a apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Em seguida, o público vibrou com a performance dos motociclistas do CFN e com as manobras radicais da Aviação Naval, que arrancaram aplausos e emocionaram os presentes. Também fizeram parte da agenda o salto de paraquedistas, a demonstração dos cães de guerra do CFN e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que encantaram adultos e crianças.

O espaço contou, ainda, com praça de alimentação, área infantil com brinquedos gratuitos e diversas atrações para toda a família. Entre os destaques, o público pôde acompanhar o salto livre da equipe Netuno, apresentações do Grupamento de Mergulhadores de Combate (Grumec), rapel da Polícia Rodoviária Federal e exposição de veículos da frota, além de shows musicais com Cleiton Cardoso, DJ Wanderson XVR e Fuzi Bossa. Houve, ainda, apresentações culturais, como a da Banda Marcial Fênix da Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-militar, o pelotão de ordem unida silenciosa e o projeto Latom.

Os apaixonados por automobilismo também tiveram espaço garantido, com a realização do Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos (EPAAA-SPA). Para complementar a experiência, o público contou com feira de artesanato, estandes temáticos e atividades interativas.